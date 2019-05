AD brengt in Suriname vermoorde Dennis in verband met ‘Mocromafia’

Volgens de Nederlandse krant Het Algemeen Dagblad behoorde de in Suriname vermoorde Dennis (Danny) Groenveld (49) bij de rivalen van het gezochte ‘Mocromafia’ kopstuk Ridouan Taghi. De krant schrijft dat Danny zich de afgelopen jaren aansloot bij de organisatie van Mustapha F., een aartsrivaal van Taghi die momenteel geldt als de meestgezochte crimineel van Nederland. Over en weer zijn in de oorlog tussen deze twee bendes de afgelopen jaren al diverse slachtoffers gevallen.

Het AD schrijft verder dat Dennis geen onbekende is in het Nederlandse criminele milieu. Hij zat in het verleden al enkele forse gevangenisstraffen uit, onder meer voor een gewelddadige overval op een rivaliserende drugsbende in Nieuwegein. Ook werd hij verdacht van een ripdeal (drugsdiefstal), waarbij hij twee slachtoffers met een vuurwapen bedreigde en vervolgens met tape aan elkaar vast bond.

Volgens een woordvoerder van de Surinaamse politie zijn er twee verdachten aangehouden. De rol van de aangehouden verdachten wordt nog onderzocht. Over de achtergrond van de liquidatie kan de politie nog niets zeggen. ,,De zaak is nog jong. We zijn volop aan het onderzoeken” aldus het Korps Politie Suriname tegen de krant.

