Ontwateringswerkzaamheden in Paramaribo vanwege wateroverlast Suriname

De ontwateringswerkzaamheden in Paramaribo Noordoost, die vorige week gestart zijn, vorderen gestaag. De werkzaamheden worden thans in het ressort Blauwgrond (omgeving Leonsberg/Clevia) uitgevoerd. De komende dagen zullen ook andere lozingen/trenzen in dit gebied aan de beurt komen meldt het Districtscommissariaat.

Vorige week werd bekend dat de ontwatering van Paramaribo Noordoost gebiedsgericht zal worden aangepakt. Daarbij zullen alle Hoofd – en Secundaire lozingen in de vijf ressorten van Paramaribo Noordoost zullen opgeschoond worden. Dat liet districtscommissaris Mike Nerkust bij het startsein van het project “Ontwatering van Paramaribo Noord” weten.

De dc geeft aan dat er een aantal focusgebieden in kaart zijn gebracht en dat er vanuit het Noorden (Leonsberg) gebiedsgericht richting het Zuiden gewerkt zal worden. De aanpak geschied in samenwerking met verschillende diensten. Ook de gedetineerden worden ingezet voor de uitvoer van dit project.

Het ophalen van de lozingen zal ervoor zorgen dat bij zware regen de afvoer van overtollig water vlot verloopt, waardoor het wateroverlastprobleem tot een minimum zal worden beperkt. In de komende periode zullen er ook kolkenzuigers ingezet worden om de verstopte kolken aan te pakken. Filmpje: