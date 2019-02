Vermiste Surinaamse Amsterdammer (23) dood in water gevonden

AMSTERDAM, 23 feb – De 23-jarige Surinaamse Amsterdammer Jesaja Dollart, die al meer dan 6 weken vermist werd, is overleden. Dat heeft de moeder van de jongeman vanmorgen vroeg bekend gemaakt. Zijn lichaam werd vrijdag in het water van de Mauritskade in Amsterdam aangetroffen.

Jesaja, in zijn omgeving ook wel bekend als de opkomende rapper ChoMoney, werd vanaf 17 januari vermist. Hij werd voor het laatst gespot in de Derde Oosterparkstraat omstreeks 13.00 uur.

“Wij willen iedereen bedanken die ons heeft geholpen met het flyeren, delen bidden en vooral het niet op te geven. Dit komt als een klap in ons gezicht. We zullen aan je blijven denken en van je blijven houden. Rust zacht Jesaja­čÖĆÔŁĄ” schreef zijn moeder vanmorgen vroeg op Facebook.

Hoe Jesaja in het water terecht is gekomen en wat de precieze toedracht is van zijn dood is nog niet bekend. De politie doet daar de komende dagen onderzoek naar.