Donatie van VHP-Nederland voor bejaardentehuis Siembah in Suriname

PARAMARIBO, 1 feb – Door tussenkomst van de jongerencommissie VHP-Commewijne, heeft VHP-Nederland, een bedrag van 750 euro gedoneerd aan bejaardentehuis Siembah in Suriname. Mevrouw Annelies Sheotahul, heeft in bijzijn van VHP voorzitter Chan Santokhi, VHP- Nederland voorzitter Soedamah Lachman en de overige bestuursleden van VHP-Nederland namens VHP-Nederland, het geld overhandigd aan de voorzitter van het bejaardentehuis Siembah, de heer Revelino, Amattarmidi.

Naast de donatie aan Siembah, heeft de Jongerencommissie VHP-Commewijne, onder leiding van de heer Preshand Baldew, zelf twee computers en andere benodigdheden mogen ontvangen. VHP voorzitter Chan Santokhi, had in Nederland gesprekken gevoerd met het bestuur van VHP onder leiding van de heer Soedamah Lachman, om noodlijdende burgers of organisaties in Suriname te helpen.

Door de diepe sociaaleconomische crisis waarin ons land verkeert, zijn burgers of organisaties niet meer in staat het hoofd boven water te houden. Niet alleen financieel maar ook diverse vormen van hulp, samenwerking en steunverlening zijn welkom. VHP- Nederland en onze diaspora mensen in Nederland zijn zeer begaan met onze burgers die in financieel-economische crisis verkeren.

De VHP als politieke organisatie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid om de samenleving te dienen in deze roerige economische tijd waarbij eensgezindheid en samenwerking essentieel moeten zijn. Daarom zult u de VHP en de VHP Jongerencommissie Commewijne als partner of ondersteuner vinden waar mensen zich inzetten om goede algemeen maatschappelijke doelen te realiseren.

Met de donatie geeft de VHP, invulling aan haar maatschappelijke betrokkenheid en helpt daardoor mee om de financiële lasten van burgers of organisaties enigszins te verlichten. Namens Siembah bedankte de heer Revelino, Amattarmidi, VHP-Nederland, de VHP en de VHP Jongerencommissie voor de geste en liet doorschemeren dat ze heel goed gebruik zullen maken het geld.