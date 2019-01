Nieuw T-shirt van de Stichting Dierenbescherming Suriname

PARAMARIBO, 31 jan – De Stichting Dierenbescherming Suriname (DBS) en Readytex NV lanceren op zondag 3 februari, tijdens de maandelijkse boekenverkoop in het dierenasiel, het nieuwste DBS T-shirt. Dit nieuwe T-shirt, inmiddels het 15de binnen deze fijne samenwerking, en het zesde dat ontworpen is door een beeldend kunstenaar aangesloten bij Readytex Art Gallery, wordt wederom gesierd met een verassend mooi en artistiek ontwerp.

Het beeld voor dit T-shirt dat net voor Valentine’s Day wordt gepresenteerd, is ontworpen door beeldend kunstenaar Roddney Tjon Poen Gie. Trouw aan zijn kenmerkende beeldtaal, verwerkt Tjon Poen Gie ook hier elementen uit verschillende culturen. Het ontwerp is gebaseerd op een Maluana, de houten schijf die door inheemsen gemaakt wordt en in de top van hun hut wordt geplaatst ter bescherming. Daarnaast verwerkt Tjon Poen Gie ook de Chinese Yin en Yang in het ontwerp. Het symbool verwijst naar twee tegengestelde elementen van het leven die toch onherroepelijk bij elkaar horen.

In dit geval doelt hij specifiek op de relatie mens-dier en het respect en de balans die wij in deze relatie moeten nastreven. Binnen het ontwerp zijn er dan ook delen van een varken te herkennen. Want als volgens de Chinese traditie op 5 februari hun nieuwe jaar wordt ingeluid, gaat voor hen het jaar van het varken van start. Ook het paard is in zijn ontwerp subtiel, maar toch zichtbaar opgenomen. Twee dieren die over het algemeen zeer tegengestelde gevoelens van waardering, of associaties bij de mens oproepen. De mens heeft in het ontwerp een centrale plek.

De boodschap achter dit kunstzinnige ontwerp van Roddney Tjon Poen Gie is simpel: elk leven heeft waarde en dient gerespecteerd te worden. Daar wil hij alle mensen van bewust maken.

Dat wil het team van DBS ook. Want net als de mens verdient ook elk dier een waardig bestaan. Dit staat aan de basis van al het werk dat DBS doet voor het Surinaamse dier. Maar zonder de hulp van de gemeenschap kan de stichting niet overleven. Daarvoor zijn de opbrengsten van de T-shirts en alle andere fundraisingsactiviteiten cruciaal.

Komt u dus met het hele gezin naar de boekenverkoop bij het dierenasiel aan de Kanangalaan tegenover de Paramaribo Zoo, op zondag 3 februari van 9:00 uur tot 12:00 uur.

Met uw aankoop van boeken, DBS T-shirts en alle andere leuke en lekkere dingen die op deze dag te koop zijn, kan de Stichting Dierenbescherming weer een tijdje doorgaan met haar werk in de gemeenschap en in het dierenasiel. Wij rekenen op uw steun!

Readytex en het team van DBS organiseren ter gelegenheid van Valentine’s Day op zaterdag 9 februari, tussen 9:00 en 11:00 uur, nog een speciale verkoopdag van de T-shirts op de stoep van Readytex aan de Maagdenstraat. Als het u niet lukt op zondag 3 februari, kunt u daar dusalsnog terecht om zo’n mooi T-shirt te kopen voor u en uw Valentine!

De nieuwe DBS T-shirts zijn verder vanaf maandag 4 februari ook bij Readytex aan de Maagdenstraat 44-48 te koop.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Dierenbescherming Suriname