OM start onderzoek naar gedrag Pro-Zwarte Piet PSV hooligans

EINDHOVEN, 19 nov – Rond de intocht van Sinterklaas afgelopen zaterdag in Eindhoven zocht een flinke groep PSV voetbalhooligans de confrontatie met de demonstranten van protestgroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Op beelden van VICE Nederland is te zien dat de vreedzame KOZP demonstranten door de pro-Zwarte Piet hooligans werden begroet met racistische spreekkoren en beledigingen, bekogeld met eieren en geïntimideerd. Op een van de foto’s is ook een man te zien die de Hitler groet brengt. Opvallend bij deze beelden is dat de aanwezige politie niet ingreep, hoewel de politie beweerd dat ze al in een vroeg stadium van de demonstratie optrad.

Kinderen met opgestoken middelvingers

“We werden vernederd, uitgescholden en bedreigd. Kinderen stonden met opgestoken middelvingers en lieten zich racistisch uit. De mensen eromheen klapten daarvoor. Bizar. Er werd niet ingegrepen” zegt Jerry Afriyie van KOZP tegen het Algemeen Dagblad. Zijn groep hield zich keurig aan de gemaakte afspraken maar de PSV-hooligans omsingelden het vak, gooiden eieren, pepernoten en bierblikjes en scandeerden racistische en seksistische leuzen. De politie stond aanvankelijk toe dat ze tot op een meter van de demonstranten konden gaan staan.

Pro-Zwarte Piet demonstranten aangehouden door de politie

Nadat de pro Zwarte Piet Hooligans eerst hun gang konden gaan greep de politie uiteindelijk wel in en werden zes personen aangehouden voor onder meer openlijke geweldpleging. Zo gooiden mensen met blikjes bier en eieren. Ook werd een agent geschopt. Inmiddels is onder leiding van het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het onderzoek richt zich op het opsporen van mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten tijdens en rond de demonstratie. Naast openlijke geweldpleging gaat het onder meer om het scanderen van discriminerende en racistische leuzen.

Recherche onderzoekt camerabeelden

De recherche betrekt onder meer camerabeelden bij het onderzoek en hoopt op basis daarvan de komende tijd nieuwe aanhoudingen te verrichten. Agenten hebben meerdere keren de wapenstok gebruikt bij confrontaties met de hooligans. Een aantal van hen raakte daarbij waarschijnlijk gewond.

Burgemeester: intimiderend gedrag van een heel grote groep agressieve, onaangekondigde hooligans

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven vindt dat er en grens is overschreden: “In Nederland mag iedereen in vrijheid zijn mening uiten. Dat hebben we als bevoegd gezag bij de vereniging KOZP ook gefaciliteerd. De aanvraag ging over een vreedzame demonstratie, daar zijn afspraken over gemaakt en daar heeft KOZP zich ook aan gehouden. Maar eerlijk gezegd kon van een vrije meningsuiting nauwelijks sprake zijn door het zeer intimiderende gedrag van een heel grote groep agressieve, onaangekondigde hooligans. Scheldpartijen, beledigende spreekkoren, ophitsen, het gooien van eieren. Het is echt een wonder dat de vreedzame demonstranten het nog zo lang vol hielden. Ik moet als burgemeester het recht op vrije meningsuiting bewaren. Dat is vandaag onmogelijk gemaakt” schrijft de politie.

Ook in andere steden problemen met pro-Zwarte Piet voetbalsupporters

Bij de intocht van Sinterklaas in Tilburg werden 44 pro-Zwarte Pietdemonstranten opgepakt en met een bus naar het politiebureau gebracht. De tientallen betogers zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Ze wilden de confrontatie aangaan, zegt de politie. Verder zochten supporters van Cambuur Leeuwarden en FC Groningen in hun stad ook de confrontatie met de demonstranten. Eerder zorgden bedreigingen van NEC-supporters ervoor dat de demonstratie in Nijmegen op voorhand werd afgeblazen. KOZP vindt dat de voetbalclubs supporters op hun gedrag moeten aanspreken. In Rotterdam was er een aanval van de pro-Zwarte Pietenbeweging waarbij met een rookbom en eieren werd gegooid. En in Hoorn heeft de politie pro-Pieten weggehaald bij het demonstratievak van de tegenstanders omdat de sfeer er grimmig werd.

Kick Out Zwarte Piet: ‘Gemeenten hebben gefaald’

Gemeenten hebben gefaald tegenstanders van Zwarte Piet op vreedzame wijze te laten demonstreren. Dat zegt actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in een reactie op de ongeregeldheden bij verschillende intochten van Sinterklaas zaterdag en zondag. “Dit weekend heeft bewezen dat de overheid het demonstratierecht niet kan waarborgen”, zegt Jerry Afriyie van KOZP tegen het Algemeen Dagblad. Zijn mensen werden vernederd, uitgeschol­den en bedreigd. “Gemeenten waren niet voorbereid op wat ging komen. Het systeem heeft gefaald” aldus Afriyie.

Meten met twee maten

KOZP vindt dat met twee maten wordt gemeten. Volgend jaar moeten voor iedereen dezelfde regels gelden, zegt Afriyie. “Wij stonden gewoon op onze plek en we hebben nergens voor overlast gezorgd. Als wij buiten onze lijntjes gaan of ons misdragen, worden we opgepakt, weggejaagd of wordt onze demonstratie verboden. Waarom gelden die regels niet voor anderen?”