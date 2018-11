‘Strafwetgeving in Suriname discrimineert drugsveroordeelden’

PARAMARIBO, 19 nov – In Suriname voor drugshandel veroordeelden komen er bekaaid vanaf als het aankomt op de kans tot resocialiseren. Dit zegt advocaat Irene Lalji. Het gaat dan vooral om de wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling, VI. Drugsveroordeelden die langer dan vier jaar moeten brommen, komen er niet voor in aanmerking. Voor mishandeling en diefstal veroordeelden mogen wel. Voor de rest komt niemand meer in aanmerking. Dat is discriminerend. De politiek zou er naar moeten kijken.

De vraag kan worden gesteld waarom de ene wel en de andere niet. “Het parlement moet de artikelen over Voorwaardelijke Invrijheidstellling herzien”, zegt Lalji tegenover de Times of Suriname. Zij vindt het gewoon niet logisch dat voor langere tijd gevonniste drugsveroordeelden buiten de boot vallen. Ook personen die veroordeeld zijn voor moord, doodslag en terrorisme mogen geen beroep doen op VI.

Vaker voor mishandeling en diefstal veroordeelden mogen elke keer weer VI aanvragen. Dat is je reinste discriminatie. “De veroordeelde is mens. Ieder mens is vatbaar voor resocialisatie”, aldus Lalji. In Nederland mag een ieder die langer dan een jaar gevangenisstraf krijgt, VI aanvragen. VI biedt een veroordeelde de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden vrij te komen na het uitzitten van tweederde van de gevangenisstraf.