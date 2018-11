Topman IAMGOLD: bedrijven vragen mij of het veilig investeren is in Suriname

PARAMARIBO, 19 nov – Stephen Letwin, topman van IAMGOLD, zegt telefoontjes te krijgen van bedrijven over de hele wereld. Dit naar aanleiding van de staking die is uitgeroepen door de vakbond bij dochterbedrijf Rosebel Gold Mines. Er wordt vooral gevraagd of het wel veilig is om in Suriname te investeren als afspraken niet worden nageleefd. Een collectieve arbeidsovereenkomst wordt getekend en de andere partij besluit zich daar gewoon niet aan te houden.

Bij de multinational rijzen dan ook vragen over het verantwoordelijkheidsgevoel bij vakbondsleiders. ‘’De vakbond heeft besloten tot deze werkonderbreking zonder eerst met ons te praten. Ze zouden zich moeten schamen. Het kwam als een verrassing aan. Iemand moet verantwoordelijk worden gehouden voor dit gedrag”, zegt Letwin tegenover De West. Niet alleen Rosebel Gold Mines, maar ook de arbeiders worden getroffen.

Dat maakt de wijze van actie voeren des te bedenkelijker. “De voorzitter en ondervoorzitter van de vakbond doen dit om politieke redenen. Het is een machtsspel en het veroorzaakt veel schade. Het is tragisch en beschamend. Ik weet niet wat ze denken, maar er is veel schade aangericht. Ik heb te doen met onze medewerkers, omdat ze even belangrijk voor mij zijn. Dit land is belangrijk voor mij”, aldus Letwin.