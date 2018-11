Jaarlijkse Kenneth Gonçalves-lezing gehouden op Haags Montessori Lyceum

DEN HAAG, 16 nov – Donderdag 15 november werd de jaarlijkse Kenneth Gonçalves-lezing op het Haags Montessori Lyceum gehouden. Jurist Irene Kahn, geboren in Dahka (Bangladesh) trad op als spreker op deze lezing vernoemd naar Kenneth Gonçalves, een van de slachtoffers van de Decembermoorden in Suriname. Kahn noemde hem, in aanwezigheid van zijn vrouw Lilian Gonçalves en dochter Valerie, een rolemodel die opstond tegen een dictatuur.

Kenneth Gonçalves was Deken van de Orde van advocaten in Suriname voordat hij op 8 december 1982 een van de slachtoffers van de Decembermoorden in Suriname werd. Een maand daarvoor schreef hij namens vele maatschappelijke en kerkelijke organisaties een brief aan bevelhebber Bouterse met een roep om dialoog en het vreedzaam een respectvol oplossen van meningsverschillen. De militaire dictatuur antwoordde op die brief met martelingen en moorden.

Khan is juriste en gespecialiseerd in mensenrechten. Zij geeft sinds 2012 leiding aan de International Development Law Organization. Voorheen was zij secretaris generaal van Amnesty International. Zij sprak donderdag over vrouwenrechten, klimaatverandering, oorlog en vluchtelingen en migratie. Ze maakte een case voor mensenrechten wereldwijd en riep de jonge aanwezigen op het daadwerkelijk te helpen realiseren. Ze hekelt marteling, moorden en andere ernstige schendingen van de mensenrechten.