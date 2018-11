Amerikaanse Justitie wil beslag leggen op bezittingen verdachte uit Suriname

PARAMARIBO, 16 nov – De op Jamaica aangehouden Steven Antonius dreigt al zijn bezittingen kwijt te raken. De uit Suriname afkomstige man is met twee anderen aangehouden voor import en distributie van een hoeveelheid cocaïne in de Verenigde Staten van Amerika. Volgens de Ware Tijd wil de Amerikaanse justitie achter hun bezittingen aan, inclusief onroerend goed en voertuigen. Nu wordt gewacht op de afloop van het strafproces.

Eerst zullen de drie verdachten uitgeleverd moeten worden. Dat kan binnen korte tijd gebeuren. In deze zaak zijn meer personen aangehouden. Dit gebeurde of in de Verenigde Staten zelf of in internationale wateren. Volgens de aanklacht van een grand jury in New York wordt Antonius verdacht van betrokkenheid bij de import van vijf kilo cocaïne en een hoeveelheid synthetische drugs.

Antonius, de Guyanees Shervington Lovell en de Colombiaan Ricardo Ramirez werden op de Norman Manley luchthaven van Jamaica aangehouden toen zij uit het vliegtuig stapten. Zij worden als pionnen gezien van een drugslijn die zowel Suriname als Guyana van grote partijen drugs voorzag. Antonius wordt niet gezien als een grote jongen en ervan verdacht de vertrouwensman van Ramirez te zijn geweest.