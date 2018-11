Ooit in Suriname populaire rapper Karanza geeft misdrijven toe

PARAMARIBO, 16 nov – Sinds hij enkele jaren terug een zenuwinzinking kreeg, is hij nooit meer dezelfde geworden. Karanza (Christiaan K.), ooit de rapper in Suriname, heeft zich voor de rechter moeten verweren. Hij verbijsterde zowel de rechter als de vervolging met zijn verklaring. Toen hem gevraagd werd of hij wist waarvoor hij terecht stond, antwoordde hij bevestigend. Volgens Karanza zijn alle strafbare feiten terecht waar hij van verdacht wordt. Hij heeft geslagen, bedreigd en gestoken.

Als een muzikale compositie zo vlot kwam het er uit. “Die ene man heb ik aangevallen, omdat hij met iets zwaaide en voorbij me liep. Hij hinderde mij. Ik wilde hem een lesje leren. Die winkelier heb ik bedreigd, omdat hij commentaar leverde en mij beschuldigde van diefstal. En de andere man heb ik gestoken, nadat we aan het bekvechten waren. De ander dingen heb ik ook gedaan”, zei Karanza tegenover de rechter.

Volgens de gewezen ster is hij niet begrepen door zijn slachtoffers. Vandaar de botsingen. Haast logisch, had de vervolging geen vragen voor de verdachte. Karanza is eerder aangehouden voor onder meer diefstal. Bij een vorige veroordeling ging het om het wegnemen van een fiets van een bewaker. Karanza heeft door de jaren heen een reeks hits op zijn naam gevestigd, zoals Micolina, Fa W’e Firi en Karanza é kon.