Directie SLM en Bond van Personeel hebben geschil bijgelegd

PARAMARIBO, 16 nov – De directie van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij N.V. en het bestuur van de Bond van Personeel bij de SLM, hebben in een gezamenlijk overleg gisteren de bestaande knelpunten besproken. Beide partijen hebben voldoende basis gevonden om in wederzijds vertrouwen, in het belang van de SLM, de samenwerking voort te zetten. Dat maakte de SLM in Suriname vandaag bekend.

Het aanbieden van verontschuldigingen door bondsvoorzitter Robby Maaijen, het ontruimen van de kantoorruimte door de bond en gesprekken over de collectieve arbeidsovereenkomst, waren de hete hangijzers aldus Starnieuws.

Later op de dag zal in een gezamenlijke verklaring worden bekendgemaakt wat er is afgesproken tussen bond en directie.