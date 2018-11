Vakbond moet vertrekken uit gebouw Surinaamse Luchtvaartmaatschappij

PARAMARIBO, 14 nov – De vakbond bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, moet vertrekken. De directie heeft de Bond Personeel SLM laten weten dat die de ruimte moet verlaten die haar was toegewezen. Met deze maatregel komt een eind aan een decennia lange traditie. De vakbond en de vakcentrale C-47 vinden de maatregel verregaand. De verhoudingen tussen bond en directie komen nog meer onder spanning te staan.

De afgelopen maanden zijn de twee vaker in de clinch geraakt. C-47 zal het uitzetten van de vakbond niet zonder meer over zich heen laten gaan. “Dit is vertrappen van vakbondsrechten. Het is iets dat wij niet zullen accepteren. Ik heb het dan niet eens over vakbond. Wij als C-47 kunnen dit niet accepteren”, zegt C 47-voorzitter Robby Berenstein tegenover Dagblad Suriname. Er mag tegengas worden verwacht.

De vakcentrale vreest dat er precedenten worden geschapen. Het huisvesten van vakbonden in bedrijfsruimten is geaccepteerd gebruik. “Het harmoniemodel is weg. Waar men binnen de SLM vroeger vakbondsvergaderingen kon houden, is dat nu niet meer mogelijk. Men vertrapt een hele bedrijfscultuur, zonder de effecten op het bedrijf na te gaan. Men komt hiermee aan de belangen van de werkers”, aldus Berenstein.