Javairô Dilrosun toegevoegd aan nationale selectie Nederland

AMSTERDAM, 9 nov – De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman heeft Javairô Dilrosun opgenomen in de Oranjeselectie voor de ontmoetingen met Frankrijk en Duitsland. Dat meldt de NOS. Voor de 20-jarige Surinaams-Nederlandse aanvaller van Hertha BSC is het zijn eerste uitverkiezing op het allerhoogste niveau.

De geboren Amsterdammer komt uit de jeugdopleiding van Ajax en ging in 2014 naar Manchester City. Dilrosun speelde in alle vertegenwoordigende jeugdelftallen. De laatste maanden speelde de snelle aanvaller enkele wedstrijden voor Jong Oranje.

Eerder verscheen in De Volkskrant dit artikel over het feit dat het nieuwe Nederlands elftal gevarieerder is dan ooit. De vader van Memphis Depay is Ghanees. Die van Nathan Aké komt uit Ivoorkust. Debutant Denzel Dumfries heeft ouders uit Aruba en Suriname. De moeder van aanvoerder Virgil van Dijk is Surinaams. Met de toevoeging van Dilrosun aan het Nederlands elftal krijgt het team nog meer kleur: