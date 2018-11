Scheuring tussen Inheemse leiders in Suriname formeel gemaakt

PARAMARIBO, 9 nov – De scheuring tussen de Inheemse dorpshoofden in Suriname is nu geformaliseerd. Leiders die in september het lidmaatschap van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname opgaven, zijn nu lid van de Organisatie van Inheemsen in Suriname, OIS. Volgens dissidentenleider en ex-parlementslid Lesley Artist, zal de ‘strijd’ worden voortgezet. Onverminderd intens zal worden gewerkt aan het behartigen van de belangen van de achterban.

Het gaat dan om meer dan de eis dat het traditionele recht op het eigen leefgebied wordt erkend. “We gaan niet alleen voor de erkenning van onze grondenrechten, maar streven ook naar cultuurbehoud. Ook willen we projecten doen die zullen zorgen voor onder meer de verbetering van het onderwijs en het opkrikken van recreatie in de dorpen”, zei Artist tijdens een persconferentie in de Palmentuin, in hartje Paramaribo.

Overigens, het zijn precies de doelstellingen van de dorpshoofdenvereniging. Die hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor meer aandacht van de centrale overheid. De dissidenten vinden dat de Vids het laat afweten de laatste tijd. Artist droomt van een ‘grote paraplu-organisatie’. De aansluiting bij de OIS moet ook andere Inheemse organisaties mee trekken. ‘Eendracht maakt macht’ moet het Inheemse belang zeker stellen.