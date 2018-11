Reconstructie schietincident bij hoofdkwartier Nationale Partij Suriname

PARAMARIBO, 9 nov – De justitie heeft een reconstructie gepleegd van het schietincident bij het hoofdkwartier (Grun Dyari) van de Nationale Partij Suriname, NPS. Het is ook wat geëist was door de partijleiding. Het incident wordt door partijvoorzitter Gregory Rusland als ernstig opgevat. Politieke motieven worden zelfs niet uitgesloten. Bij de justitie wordt niet over een nacht ijs gegaan.

Het ingezette onderzoek heeft de reconstructie noodzakelijk gemaakt. Volgens Dagblad Suriname is uit het onderzoek gebleken dat militairen een naast Grun Dyari bewaken. Tijdens de wisseling van de wacht is het vuurwapen van een militair afgegaan. De militair is ingedeeld bij de bewaking van het restaurant. Het schot is door de muur heen van het partijgebouw in een kamer beland. Een aanwezig partijlid werd net niet geraakt.

Volgens de militair pleegde hij ‘veiligheidsmaatregelen’ aan het dienstwapen. Het vuurwapen is per ongeluk afgegaan. De man is korte tijd aangehouden door de militaire politie. Een functionaris van de militaire politie zei achteraf dat het een ‘menselijke fout’ was. De NPS neemt er geen genoegen mee. Tegen het inzetten van militairen voor privé bewaking is vaker kritiek geuit. Ook het gebruik daarbij van legerwapens wordt al fout aangemerkt.