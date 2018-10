TV: Nederlanders proeven Sopropo die helpt tegen diabetes en obesitas

AMSTERDAM, 19 okt – Sopropo, een van de bekendste groenten uit Suriname, raakt ook steeds meer bekend in Nederland. Eerder kon je op onze site al een item lezen over een Nederlander die Gin maakt van Sopropo en Madam-Jeanette. En deze week kwam in het nieuws dat er nieuw onderzoek is dat moet aantonen dat Sopropo helpt tegen diabetes en obesitas!

Editie NL, het Nederlands nieuwsprogramma van RTL 4 bracht dit nieuws gisteren naar buiten. Tegelijkertijd ging het programma de straat op om Nederlanders Sopropo te laten proeven.

Wat vinden ze van de smaak van rauwe Sopropo? Bekijk het filmpje van Editie NL hieronder:

Bekijk ook een filmpje over Sopropo van Thomas Dijkman, auteur van het boek ´De 45 meest geneeskrachtige groenten´: