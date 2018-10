‘Schrikbarend aantal politieambtenaren in Suriname over de schreef’

PARAMARIBO, 18 okt – In drie weken tijd zijn zeker acht politieagenten in Suriname in verzekering gesteld voor het plegen van strafbare handelingen. Harish Monorath, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, maakt zich zorgen over het schrikbarend aantal politieambtenaren dat in de afgelopen periode over de schreef is gegaan. Dat zegt hij in een vraaggesprek met Dagblad Suriname.

Het gaat om agenten in diverse zaken waaronder twee inspecteurs in de zaak van fraude bij de Economische Controledienst (ECD). In totaal vijf leden van het Regio Bijstand Team (RBT) zijn voor drugs gerelateerde zaken ingesloten. Een van de onlangs aangehouden politiemannen is donderdag in het cellenhuis dood neergevallen. Een inspecteur van politie, te werk gesteld bij de afdeling Kapitale Delicten, heeft zijn vrouw mishandeld en met zijn dienstwapen bedreigd en is ontwapend.

Maar er is meer: een ander RBT-lid heeft onder invloed van alcohol een fietser aangereden. Een andere politieman was afgelopen week betrokken bij een verkeersongeval aan de Indira Gandhiweg, terwijl een andere agent van station Nieuw Nickerie in verzekering is gesteld op verdenking van verkrachting, aldus de krant.

Monorath ziet een verband tussen sommige handelingen van deze rotte appels en de economische toestand waarin het land verkeert. “Soms worden die agenten dan zelf ook slachtoffer van aanbiedingen, die als gevolg van die armoede naar boven komen. Hierdoor komen agenten, die een basissalaris van SRD 1300 hebben, in verleiding om bepaalde dingen te doen. Dat is het maatschappelijk probleem waar wij naar moeten kijken”, zegt hij tegen Dagblad Suriname.