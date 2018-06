Nederlander maakt Gin van Sopropo en Madam-Jeanette uit Suriname

ROTTERDAM, 20 jun – Elke week gaat comedian Howard Komproe op pad voor een nieuwe aflevering van Komproeven! Deze week proefde hij een bijzondere vloeibare versnapering: Gin gemaakt van de bittere groente Sopropo en Madam-Jeanette peper! Een Nederlandse buurman van een van Howards vrienden stookt deze Gin met Sopropo zelf.

De sopropo of bittermeloen is een soort komkommer met een wrattige schil en heel bitter van smaak. Deze staat in Suriname bekend om zijn bloedzuiverende en geneeskrachtige werking. Gin is een sterke alcoholische drank die wordt gemaakt door de destillatie van een vergist graanbeslag.

“Sopropo gin is een traditioneel gestookte gin met Sopropo en Madam-Jeanette. Deze twee veel gebruikte ingrediënten in de Surinaamse keuken vormen de basis van deze bijzondere gin. Ik heb het gecombineerd met Madam-Jeanette waardoor je eerst de kruidige smaak van de groente proeft en de afdronk de tinteling van de peper heeft” aldus de bedenker Stefan van Hees.

Op zaterdag 23 juni beleeft zijn Sopropo Gin zijn landelijke première op de eerste Rotterdamse editie van het Gin Festival in de Cruise Terminal. Howard ging deze week op onderzoek uit en proefde deze bittere drank in de achtertuin. Kijk hieronder wat hij ervan vond: