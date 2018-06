Indiase president legt kransen bij verschillende monumenten in Suriname

PARAMARIBO, 21 jun – President Desire Bouterse van Suriname en zijn Indiase ambtgenoot Ram Nath Kovind van India hebben samen het standbeeld Mahatma Ghandi omhangen met mala’s. De Indiase leider is voor een staatsbezoek in Suriname en heeft dinsdag en woensdag kransen gelegd bij verschillende monumenten, waaronder ‘Ghandi’ en ‘Baba en Mai’. Donderdagochtend vroeg is Kovind speciale gast bij de official start van de viering van de Internationale Yoga Dag in Suriname.

