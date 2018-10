Afscheid Ronny ‘Biga’ Nelom gisteravond in Amsterdam

AMSTERDAM, 5 okt – Voordat hij in Suriname begraven wordt hebben vrienden en fans gisteravond in Amsterdam afscheid genomen van de Surinaamse zanger Rony Nelom, beter bekend als ‘Biga’. De bekende zanger die in Zuidoost woonde overleed op 22 september jl. op 59-jarige leeftijd na ziekte. Het afscheid was een hele happening waar honderden mensen op afkwamen.

Biga die ook bekend was van de formatie Combinatie 16, was een legende in de Surnaamse gemeenschap. “Je kan hem een beetje vergelijken met Andr√© Hazes en Koos Alberts. Een volkszanger die heel veel in de Surinaamse muziek en voor de Surinaamse gemeenschap betekend heeft. Een unieke stem met een uniek karakter” zei uitvaartondernemer Dennis Friperson tegen AT5.

De Amsterdamse zender was erbij en maakte dit video verslag. Ronny ‘Biga’ Nelom wordt volgende week in Suriname begraven.