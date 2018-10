Centrale Bank van Suriname: niet meer lenen dan nodig is

PARAMARIBO, 4 okt – De regering moet niet meer geld lenen dan strikt nodig is. Dit zegt Glenn Gersie, president van de Centrale Bank van Suriname. In deze fase van economische ontwikkeling is Suriname vooral gebaat bij ingetogenheid. De regering moet zich in weten te houden. Het tekort op de nationale begroting is ruim anderhalf miljard Surinaamse dollar (ongeveer tweehonderd miljoen euro). De verleiding om te lenen en zo het gat te dichten kan groot zijn.

Tegelijk zou matiging het sleutelwoord moeten zijn. “Dus personen die waarschuwen voor een te grote schuldenlast, kan je niet kwalijk nemen. Je moet eigenlijk goed luisteren, steeds bij jezelf te rade gaan en zeggen: Oké, zit ik wel goed, is dit nog te doen? Is dit draagbaar? Zal de economie hiermee kunnen gedijen”, zegt Gersie tegenover de Times of Suriname. Sowieso zal geld geleend worden of moeten worden.

Er zijn verplichtingen en daar moet aan worden voldaan. “Als je economische vraagstukken hebt, moet je die oplossen. Als je een tekort aan middelen hebt en je moet je apparaat draaiend houden, dan moet je lenen, lijkt mij. Maar natuurlijk moet je oppassen hoe ver je gaat met lenen. Want als je in de verleiding raakt om meer te lenen dan nodig is, kun je met een schuldenlast komen te zitten die nogal zwaar is”, aldus Gersie.