Sabroso live en gratis te zien in Corso Casino te Rotterdam

ROTTERDAM, 22 sep – Op vrijdag 28 september 2018 is de populaire formatie SABROSO live te zien in het CORSO Casino te Rotterdam. De toegang tot het casino en het optreden op die avond is volledig *GRATIS* en alle gasten worden voorzien van lekkere hapjes en drankjes. Kom genieten van de lekkerste hits uit de Caribbean en Suriname. LET OP: aanvang 21.00u dus kom op tijd! Eindtijd: 00.00u.

Corso Casino is één van de modernste casino’s van Nederland en is gevestigd aan de Kruiskade 22 in het centrum van Rotterdam(in de straat van het Hilton Hotel). De voormalige bioscoop en uitgaansgelegenheid gaat sinds december 2015 door het leven als prestigieus casino. Het fraai verbouwde pand ademt een authentieke en uitnodigende sfeer. Tevens wordt het zeer uitgebreide spelaanbod gewaardeerd, voor ieder wat wils.

Sabroso Live at Corso Casino

Vrijdag 28 september 2018

Van 21.00u – 00.00u

CORSO Casino

Kruiskade 22 Rotterdam

Toegang vanaf 18 jaar

De entree, het amusement en de hapjes zijn zoals altijd gratis! Toegang vanaf 18 jaar – Speel Bewust