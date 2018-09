Rechter voorkomt veiling noodlijdend RCR Zorghotel in Suriname

PARAMARIBO, 22 sep – Het RCR Zorghotel in Suriname is net nog niet geveild. Ter elfder ure beslite de kortgedingrechter dat de veiling moet worden aangehouden. De Hakrinbank had de veiling gevorderd omdat de eigenaren een betalingsachterstand hebben. Het kortgeding was aanhangig gemaakt, nadat duidelijk werd dat de bank geen andere optie open liet. De rechter is er van overtuigd dat de schuld alsnog kan worden betaald.

Wel is een termijn bepaald om tot een vergelijk te komen. Volgens de Ware Tijd schuldenaar en schuldeiser tot eind december de tijd om met elkaar een regeling te treffen over de schuldaflossing. Het kortgeding is opgeschort tot december. Bij de overwegingen is het ‘maatschappelijk belang’ van het zorghotel mee genomen. Het RCR Zorghotel is enkele jaren geleden opgezet om vooral Europese toeristen te bedienen.

De bedoeling was om vooral Nederlandse toeristen te voorzien die behoefte hadden aan medische begeleiding. Er kwam een kink in de kabel toen Nederlandse zorgverzekeraars beslisten dat dergelijke kosten niet voor hun rekening genomen zouden worden. De eigenaren besloten zich meer te richten op de Surinaamse markt. Met een ziekenhuis en zorgverzekeraars werd een samenwerking aangegaan.