Suriname dag in Zwitserland op zaterdag 6 oktober 2018

ZÜRICH, 18 sep – Op zaterdag 6 oktober 2018 zal in Zürich (Zwitserland) de 4e Suriname-dag gehouden worden voor het grote publiek. Het doel van deze dag in Zwitserland is het land Suriname te promoten op het gebied van cultuur, dans, muziek en diverse gerechten. Het is de bedoeling dit jaar om de Zwitserse bevolking ook kennis te laten maken met de Surinaams-Javaanse bevolkingsgroep, die nergens anders in Zuid-Amerika voorkomt dan in Suriname alleen.

Onderdeel van de Suriname dag in Zwitserland is een gezellige Suriname-dag party in het 4 sterren hotel Thessoni Classic. Hiervoor wordt ondermeer de populaire allround formatie 2-Remember uit Nederland ingevlogen! Deze Surinaams-Nederlandse band zal de muzikale omlijsting verzorgen.

Op vrijdag 5 oktober zal een touringcar vertrekken met muzikanten en toeristen voornamelijk uit Nederland en België. De busreis begint vanaf 19.00 vanuit Amsterdam, via Rotterdam, Antwerpen, Luxemburg, Frankrijk naar Zwitserland. De terugreis vindt plaats op zondag 7 oktober. Kijk voor meer informatie ook op www.surinamedagzwitserland.nl.