PARAMARIBO, 18 sep – “Als boeren in staking gaan, hebben we een groot probleem in Suriname.” Dit zegt parlementariër Jitendra Kalloe van oppositiepartij VHP. De regering doet er goed aan aandacht te besteden aan de problemen van de padieboeren in Nickerie. Jaar in jaar uit blijven de boeren produceren. Dit ondanks de lage prijzen die opkopers blijven bieden. Als de boeren er de brui aan geven en dreigen te staken, moet er wel wat ergs aan de hand zijn.

Hun recente noodkreet moet daarom als een teken aan de wand worden gezien. “Als rijstboeren met de opkopers van padie geen overeenstemming kunnen bereiken over de opkoopprijs, dan moet de regering in staat zijn de partijen bij elkaar te brengen en te bemiddelen”, zegt Kalloe tegenover Dagblad Suriname. De kans is anders groot dat de boeren de levering aan Paramaribo stil leggen.

Padieboeren zijn doorgaans sterk afhankelijk van de opkopers. De laatsten schieten geld voor als de boeren financieel vastzitten. Na de oogst is er dan geen andere keus dan zaken doen met de opkopers. Die bepalen dan eenzijdig de prijs. Daar Suirname goed verdient aan de export van rijst, zou de regering meer mogen beloeien. “De boeren kunnen niet aan hun lot overgelaten worden”, aldus Kalloe.