Hindoes willen boycot Rituals Cosmetics vanwege misbruik Holi

DEN HAAG, 18 sep – Onlangs heeft Rituals Cosmetics een nieuwe productenlijn gelanceerd, getiteld ‘The Ritual of Holi‘. Hierin beweert het bedrijf dat Holi niets met religie te maken heeft. “Door Holi los te koppelen van het Hindoe cultureel erfgoed, pleegt het cosmeticabedrijf culturele kaping van het Hindoe lentefeest Holi” vindt de Actiegroep ‘Holi is geen Houseparty’.

Naar aanleiding hiervan heeft de actiegroep een open brief geschreven aan Rituals, waarin ze de bezwaren tegen culturele kaping van Holi uitleggen en de organisatie uitnodigen voor dialoog. Rituals weigert echter in dialoog te gaan. Daarom wordt nu opgeroepen tot een boycott van Rituals.

In een open brief schrijft de actiegroep:

“De wijze waarop Rituals omgaat met de traditie van Holi zien wij als een daad van culturele kaping. Wij voeren al sinds 2015 campagne tegen culturele kaping van het Hindoe lentefeest Holi. Een campagne die door meer dan 45 Hindoe-organisaties in Nederland gesteund wordt. Culturele kaping houdt in dat een symbool van een bepaalde cultuur, in dit geval Holi als Hindoe lentefeest, uit de oorspronkelijke context wordt gehaald door het bijvoorbeeld te transformeren van een spiritueel lentefeest naar een zomer dancefestival, zoals Holi Fusion en Holi Festival of Colours hebben gedaan. Of zoals Rituals nu doet door een hele productenlijn te vernoemen naar Holi, om vervolgens te beweren dat het niets met religie te maken heeft.”

De petitie ‘Boycott Rituals: Stop cultural appropriation of Holi!‘ is hier te lezen en te tekenen.