Strengere regels voor stortingen euro’s bij bank in Suriname

PARAMARIBO, 18 sep – De Surinaamsche Bank NV heeft een aantal nieuwe en strengere regels opgesteld met betrekking tot het storten van euro’s door klanten. Zo worden kasstortingen boven de 2.000 euro niet meer geaccepteerd. Bij stortingen vanaf 500 euro is documentatie van herkomst van het geld vereist. Dat heeft de bank in Suriname afgelopen week bekend gemaakt aan haar klanten.

De bank brengt ook 3% handling fee in rekening voor alle euro stortingen met uitzondering van aflossingen voor DSB en Suritrust leningen. Naast deze regels accepteert de bank geen biljetten meer van 200 en 500 euro. Aan cliënten wordt gevraagd rekening te houden met deze regels die op 12 september zijn ingegaan.

De aangescherpte regels hebben zeer waarschijnlijk te maken met de aanhouding van een grote euro geldzending vanuit Suriname in april dit jaar. Justitie in Nederland wil weten wat de herkomst van het geld is, maar dat is toen nergens goed vastgelegd. De Nederlandse autoriteiten vermoeden witwaspraktijken.