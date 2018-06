Zwemmer Renzo Tjon A Joe bij minister Sport en Jeugdzaken in Suriname

PARAMARIBO, 10 jun – Minister Lalinie Gopal van Sport en Jeugdzaken in Suriname heeft vrijdag zwemmer Renzo Tjon A Joe ontvangen en in de bloemetjes gezet. Tjon A Joe deed namens Suriname mee aan de ODESUR Zuid-Amerikaanse spelen in Bolivia en won een gouden en bronzen medaille. Als blijk van waardering nam de succesvolle zwemmer uit handen van de minister een bloemstuk en waardebonnen in ontvangst.

“Bij het horen van het goede nieuws ging er een gevoel van blijdschap in ons om. Wij appreciëren het dat je Suriname op waardige wijze hebt uitgedragen en hopen dat je dat zal blijven doen” aldus de minister tegen de zwemmer. Renzo zei op zijn beurt dat hij hoopt dat men nu meer dan ooit beseft dat er meer geïnvesteerd moet worden in sport.

De spelen werden van 26 mei – 8 juni gehouden in Bolivia. Ook Atleet Miquel Van Assen won er goud en wel met het hink-stap-springen.