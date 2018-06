Overdreven? Vliegvelden in zuiden Suriname niet onder water

PARAMARIBO, 10 jun – Vliegvelden in het zuiden van Suriname staan niet blank. Het Nationaal Informatie Instituut, NII, beweerde van wel. Maar bij de Luchtvaartdienst wordt dit niet bevestigd. Ook luchtvaartmaatschappijen kunnen dat niet. De vliegvelden van de plaatselijke Inheemse gemeenschappen kunnen dus wel bereikt worden. Dit in tegenstelling tot het grauwe plaatje dat in een officieel bericht is getekend. “Ik weet niet waarom men de samenleving van deze verkeerde informatie voorziet”, zegt een functionaris anoniem tegenover de Times of Suriname.

Het is een bron die de eigen identiteit liever niet prijs geeft. Feit is dat onterecht wordt gesuggeerd dat de gemeenschappen geïsoleerd zijn als gevolg van wateroverlast. Overigens, het zou echt de eerste keer zijn dat Inheemse gemeenschappen zo veel last hebben van water. Inheemsen hebben een cultuur van balans met de natuur. De keuze van hun woongebied heeft door de tijdens heen de waarde van deze cultuur bevestigd.

Het verbaast dus dat zo’n eng alarmerend verslag wordt gegeven. Volgens het NII zijn vliegvelden “onder water en niet bereikbaar voor luchttransport.” Het wordt in twijfel getrokken. “Men schetst een beeld alsof alle vliegvelden onbruikbaar zijn. Dit klopt absoluut niet. De gebieden opgesomd door het NII kunnen trouwens via verschillende vliegvelden worden bereikt. Dus zo dramatisch is de situatie niet”, stelt de functionaris.

Wat zou dan de reden kunnen zijn voor het dramatiseren? “Mensen die nu roepen om een noodtoestand, zijn mensen die op zoek zijn naar fondsen. Bij vorige noodtoestanden is vooral gebleken dat de zogenaamd noodlijdende mensen de opgestuurde pakketten niet nodig vonden. Men (de ‘slachtoffers’, red.) vond de reactie van Paramaribo overdreven”, meent de functionaris. Het is nu wachten op de videoverslagen. Als die ooit komen.