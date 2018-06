Keti Koti boodschap 2018 is oproep tot doorpakken in verbinding

AMSTERDAM, 10 juni – Bij de officiële aftrap van de Keti Koti maand 2018 op 1 juni j.l. mocht Roy Ristie het thema van dit jaar – ‘Verbinden en Doorpakken’ – uiteenzetten. Ristie proclameerde de wens om de huidige Ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam te bestemmen als locatie voor een museale funcie waarin plek is voor ontmoeting, educatie en vorming. “Vanuit dit centrum moet het verhaal van de gezamenlijkheid van Nederland, Suriname en de Antillen verder vorm krijgen”, aldus Ristie.

‘Keti Koti Oso’ of te wel ‘Huis van Verbinding’

Het monumentaal pand, ook bekend als de Burgemeesterswoning, aan de Herengracht 502 in Amsterdam. Dit indrukwekkend historisch pand werd in 1671-1672 gebouwd voor Paulus Godin, koopman en bewindhebber van de West-Indische Compagnie. Van hieruit wordt nu al enkele jaren de Keti Kotimaand afgetrapt.

Dit is volgens Ristie bij uitstek de plek die in de naaste toekomst dienst kan doen als het ‘Huis van de Verbinding’. Hij riep alle betrokkenen – inclusief de politiek – op om nu direct serieus werk hiervan te maken en dus te betrekken bij de verkenningen, die binnenkort van start gaan, voor het realiseren van een ‘Slavernij museum’ in Nederland.

Deze zal volgens de uitgesproken wens op 1 juni 2018, uiterlijk op 1 juni 2021 haar deuren moeten openen.

De Keti Koti maand wordt traditioneel op 30 juni (nationale Dag van Besef) afgesloten met de ‘Ceremonie van Besef‘ op het Surinameplein in Amsterdam. Deze vindt dit jaar voor de 26ste achtereenvolgende keer plaats.