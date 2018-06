Weer goud voor Suriname op ODESUR in Bolivia

COCHABAMBA, 8 jun – Het is Suriname weer gelukt om goud binnen te slepen op de elfde Zuid-Amerikaanse Spelen ODESUR in Cochabamba, Bolivia. Atleet Miquel Van Assen won donderdag goud met het hink-stap-springen. Hij vestigde ook meteen een nieuw Odesur-record met een afstand van 16,81 meter. Eerder won Renzo Tjon A Joe een gouden plak voor Suriname.

Miquel Uriel van Assen (geboren op 30 juli 1997) is een Surinaamse atleet die gespecialiseerd is in de hink-stapsprong. Hij won de gouden medaille op de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen van 2017. Daarnaast won hij meerdere medailles in leeftijdsgroepswedstrijden, waaronder het goud tijdens de Olympische Zomerspelen 2014 in 2014.

Zijn persoonlijk record in het evenement is 16.94 meter in Asunción in 2017. Dit is het huidige nationale record.