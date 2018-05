Naast goud ook brons voor Renzo Tjon A Joe uit Suriname

PARAMARIBO, 1 jun – Een dag nadat Renzo Tjon A Joe een gouden medaille voor Suriname in de wacht sleepte op de 50 meter vrije slag, won hij woensdagavond ook nog een bronzen medaille op de 100 meter. De Braziliaan Breno Martins Correia was het snelst, Cristian Quintero van Venezuela werd tweede schrijft De Ware Tijd (dWT).

Met deze race zijn de elfde Zuid-Amerikaanse Spelen ODESUR, die dit jaar in Cochabamba(Bolivia) worden gehouden voorbij voor Tjon A Joe. Met twee medailles een prima resultaat! De 22-jarige zwemmer gaat zich nu klaarmaken voor de Cacso Games later dit jaar in Colombia aldus de krant.

In Suriname heeft Minister Lalinie Gopal van Sport en Jeugdzaken aangegeven trots te zijn op Tjon A Joe. “Onze Surinaamse sporters tonen steeds weer dat wij veel talent in huis hebben en dat wij goed opgewassen zijn tegen het buitenland. Het is daarom van groot belang dat wij onze sporters de ondersteuning blijven geven, omdat zij Suriname steeds op de kaart plaatsen” aldus de minister.