Simons over presidentschap: “Als partij en land dat vragen dan ga ik dat doen”

NDP-topper tevens oud-parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zegt dat ze niet zit te wachten om door haar partij voorgedragen te worden als presidentskandidaat.

“Wat dat betreft ben ik koel en ik zit niet te wachten op een functie. Als de partij en het land dat vragen en als ik dat zie, dan ga ik dat doen. Maar de partij gaat zelf beslissen wie ze willen”, zei de politica in het programma Bakana Tori.

Binnen de NDP is er al enkele jaren een groep die Simons als staatshoofd van Suriname wil zien. Ook oud-parlementariër Rashied Doekhie zei in januari dat met de veroordeling en vlucht van Desi Bouterse het voor hem duidelijk is dat Simons de nieuwe leider van de paarse partij moet worden en ook nog de presidentskandidaat in 2025. Daar zou de oud-parlementsvoorzitter volgens hem ook op genoeg ondersteuning van de paarse achterban kunnen rekenen.

Simons, die ook een van de NDP-ondervoorzitters is, stelt dat het leuk is dat mensen hun mening hebben over dit onderwerp maar wijst deze personen daarom erop dat de paarse partij ook structuren heeft.

“Op een bepaald moment ergens dit jaar gaat de partij bij elkaar moeten komen en zeggen wat de politieke voorhoede wordt en welke persoon als presidentskandidaat naar voren wordt geschoven. Dat gaat de partij moeten doen”, stelt zij.

Op de vraag of zij het werk van een president aankan, stelt de oud-parlementsvoorzitter dat het belangrijk is dat zij een sterk team heeft dat samen met haar het besluit kan nemen dat het politiek anders moet. Belangrijk is dat de partij haar volledig ondersteunt, want, stelt zij, het is geen eenvoudige job.