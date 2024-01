Doekhie: “Jenny Simons nieuwe leider NDP en presidentskandidaat in 2025”

De deuren van de woning van oud-parlementariër Rashied Doekhie zullen nog altijd open staan voor de veroordeelde en ondergedoken Desi Bouterse. “Mi oso opo alla dey gi en. Want in het vonnis staat nergens geschreven dat ik hem niet mag ontvangen. Tap a balkon we sdon pley wan troefcall”, zei Doekhie in een interview op D-TV in Suriname.

De Surinaamse politicus kijkt echter met gemengde gevoelens naar het besluit van de oud-president om zich, ondanks beloofd te hebben dat hij zijn hoofd zou buigen voor wet en recht, nu onvindbaar is. Volgens Doekhie bestond er wel een reëel gevaar dat Bouterse gedurende zijn detentie op één of ander manier kon komen te overlijden.

“Want niemand zou daarbinnen garant kunnen staan voor zijn leven. Die man is daar en daar hoor je ’s morgens dat hij een hartaanval heeft gehad of hij heeft zichzelf verhangen. Want mensen hebben er baat bij dat Bouterse uit het veld verdwijnt. Dus er waren te veel risico’s daar”, aldus Doekhie.

Aan de andere kant heeft deze actie toch een negatieve impact op zijn reputatie als leider gehad. Maar desondanks begrijpt Doekhie het dilemma waarin de NDP-leider zat. “The first thing in life is to stay alive”, aldus de politicus.

Doekhie merkte op dat indien de situatie van Bouterse in de komende periode niet veranderd, de NDP dan wel een besluit zal moeten nemen om een nieuwe voorzitter te kiezen.

Voor hem is duidelijk dat Jenny Simons de nieuwe leider van de paarse partij moet worden en ook nog de presidentskandidaat in 2025. Daar zou de oud-parlementsvoorzitter ook op genoeg ondersteuning van de paarse achterban kunnen rekenen.