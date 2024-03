Amoksi over werving politie: “Wie niet erbij hoort moet geen toegang krijgen”

Het is volgens minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in Suriname noodzakelijk dat de werving en selectie van politieambtenaren kundig geschied. Vooral bij gespecialiseerde diensten die zich bezighouden met drugsbestrijding, inlichtingen en financiële criminaliteit moet de screening van nieuwe leden worden aangescherpt.

“Wie niet erbij hoort moet geen toegang krijgen om door te komen. Dat geldt voor alle korpsen, maar speciaal voor het Korps Politie Suriname. Want het is een dienst die met wapens werkt.

Wanneer u uittrekt met collega’s, dan moet u zich ook beschermd weten door die collega’s. Niet dat u gaat optreden en u in een boobytrap terechtkomt”, zei de Surinaamse bewindsman woensdagavond tijdens een persbriefing na de Regeringsraadsvergadering (RRV).

De minister ging in op het integriteitsbeleid bij de verschillende korpsen naar aanleiding van de grote drugsvangsten in de afgelopen periode.

Hij noemt onder andere een lid van het Bestrijding Internationale Drugsteam (BID) in de zaak waarbij op 6 maart 593 kg cocaïne is onderschept in een SLM-toestel en een politie-inspecteur die werd aangehouden omdat hij bezig was met smokkelpraktijken.

“Al deze zaken zijn ernstige integriteitsissues en die gaan we aanpakken. We letten niet alleen op de kwantiteit van het korps, maar ook de kwaliteit. Omdat een politiedossier dat geïnfecteerd is zorgt voor verdere desavouering van het gezag van de politie, het Openbaar Ministerie en uiteindelijk ook de rechtspraak. Dus dit gaan we zeker met de vaste hand aanpakken”, aldus de minister.