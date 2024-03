Omgekomen automobilist kwam na borrelen in kanaal terecht

De man die in de ochtend op Phagwa-dag met zijn auto in het kanaal op de kruising van de Martin Luther Kingweg en Tout Lui Fautkanaalweg terechtkwam en daarbij het leven verloor, is de 42-jarige Soenildath Ramsaran.

Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval waarbij het voertuig dat de man bestuurde, op z’n kop in het water terechtkwam.

Vernomen wordt dat een dronken vriend van het slachtoffer ter plaatse verklaard zou hebben dat hij die maandagochtend 25 maart samen met Ramsaran aan het borrelen was, toen die plotseling besloot om weg te rijden. De automobilist zou nog aan zijn vriend gevraagd hebben om mee te rijden, maar hij weigerde dat.

Even later kreeg de vriend het bericht dat Ramsararan in het kanaal langs de Tout Lui Fautkanaalweg rechts was beland.

Volgens het Korps Politie Suriname zag een politieambtenaar dat de automobilist uit tegengestelde richting kwam en regelrecht het kanaal inreed.

De wetsdienaar bracht zijn voertuig tot stoppen en schoot samen met een andere man het slachtoffer te hulp en haalden hem uit het voertuig. Hierna legden zij de automobilist op de langs de weg lopende berm en vermoedden dat de man geen teken van leven meer vertoonde.

Toen de Surinaamse brandweer ter plaatse arriveerde, verleende zij de nodige assistentie aan de politie van Livorno die op de plek was voor onderzoek.

Een arts stelde de dood officieel vast, waarna het lichaam van het slachtoffer na het technisch onderzoek naar het mortuarium werd afgevoerd. Het voertuig werd door een sleepwagen uit het kanaal gehaald. In de auto van het slachtoffer werd een fles alcohol aangetroffen (foto boven).

De automobilist is de vierde verkeersdode in het Phagwa weekend. Het onderzoek van de politie duurt voort.