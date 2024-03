Automobilist die overleed na inrijden kanaal was politieman

De man die op maandag 25 maart in de vroege ochtend kwam te overlijden, nadat hij met een auto in het kanaal terechtkwam (foto), is de 24-jarige politieman Awinash Ramsaran. Dat heeft de politie in Suriname vandaag bevestigd.

Hij reed met een grijze Toyota Allex over de Tout Lui Faut Kanaalweg Rechts, komende vanaf de Lachmisinghweg en gaande in de richting van de Martin Luther Kingweg (Highway).

Ter hoogte van de kruising met de MLK-weg reed hij regelrecht het Tout Lui Faut kanaal in.

Ramsaran was in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Het voertuig was wel verzekerd, doch niet gekeurd. In het voertuig is het vuistvuurwapen van de politieman aangetroffen zonder patronenhouder.

In het voertuig is verder ook een fles alcohol aangetroffen. Een vriend van Ramsaran zou verklaard hebben dat ze kort voor het eenzijdig verkeersongeval aan het borrelen waren.

Het ontzielde lichaam van Ramsaran is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de familie. Dit verkeersongeval is voor verder onderzoek overgedragen aan de Verkeers Onderzoek Unit Paramaribo (VOUP).

Eerder meldde de politie dat het ging om een 42-jarig slachtoffer. Dit vermoedelijk omdat er een rijbewijs van eene persoon met dezelfde achternaam was aangetroffen.