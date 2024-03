Politieagent aangehouden voor diefstal buitenboordmotor

De agent van politie 2e klasse S.A. tewerkgesteld in Nickerie is door de Surinaamse politie in verzekering gesteld wegens gekwalificeerde diefstal van een buitenboordmotor.



Vernomen wordt dat in deze zaak een politieman aangifte deed van diefstal van een buitenboordmotor.

In verband met het onderzoek zijn eerder twee burgers in Nickerie aangehouden. Op basis van hun aanhouding is zondag de politieman S.A. verhoord.

Hij is na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld. De buit is na goed speurwerk van de politie teruggevonden. Het onderzoek duurt voort.