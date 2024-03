Bennie Miranda wil politieke discussie met vp Brunswijk: “Ik stop hem in m’n broekzak”

De criticus Bennie Miranda nodigt vicepresident tevens ABOP-leider Ronnie Brunswijk uit om een politieke discussie met hem aan te gaan. Volgens Miranda is het niveau van de ABOP-leider laag, omdat die de schoolbanken nooit heeft bezocht maar gewoon diploma’s heeft gekocht.

“Nooit wan dei Bravo gwa skoro. Alla den man na papira den man bai. A niveau fu a man swaki. Kari Bravo meki a kon discussieer nanga mi. Meki a kon taki politiek nanga mi. Meki a kon taki Nederlands nanga mi. A man no mang. Ik vouw hem als een vel papier en stop hem in me broekzak”, benadrukt Miranda die ook assistent woordvoerder is van de BEP.

De criticus vraagt zich daarom af waarom Brunswijk ambities heeft om president van Suriname te worden, terwijl hij niet eens beseft dat met zulke tekortkomingen hij juist ervoor zal zorgen dat het binnenland nog verder achteruit zal gaan.

“Na vp post i abi now, dan i no mang. Nog erbij a mang e onderdruk hori buskondre na baka. Want den buskondresma, ifi yu koni tumusi dan den man no lobi yu drape. Ifi i taki Nederlands tumusi den no lobi yu. Want bijna 90% fu den ABOP Moengoman no sabi taki Nederlandse taal”, aldus Miranda in een live video op Facebook.