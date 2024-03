VIDEO: Renzo Tjon-A-Joe krijgt Nederlands paspoort van burgemeester

De 28-jarige in Suriname geboren zwemmer Renzo Tjon-A-Joe, heeft vandaag zijn Nederlands paspoort gekregen. Hij ontving het document ceremonieel uit handen van de burgemeester van Zaanstad Jan Hamming.

Renzo die voorheen bij de Olympische Spelen uitkwam voor het Surinaamse zwemteam, kan dit jaar bij de spelen in Parijs uitkomen voor Nederland.

Tegen de NOS zei hij dat het een bijzonder moment is en dat hij opgelucht is. Een eerdere aanvraag van hem werd namelijk door de IND afgewezen. Dit omdat hij nog niet aan de regels voldeed.

Hij ging in beroep en een paar maanden later werd zijn aanvraag goedgekeurd. Vandaag kreeg hij het felbegeerde boekje eindelijk in handen. “Ik word hierdoor niet minder Surinaams”, benadrukte Tjon-A-Joe tegenover de omroep.

De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) mag per individuele afstand twee zwemmers naar de Spelen afvaardigen. Op de 50 meter vrij is dat behalve Tjon-A-Joe vooralsnog ook de eveneens in Suriname geboren Kenzo Simons.

Filmpje (Beeld (c) PUURee):