Aanvraag Nederlands paspoort Renzo Tjon-A-Joe goedgekeurd

Nadat de aanvraag van de Surinaamse zwemmer Renzo Tjon-A-Joe voor een Nederlands paspoort vorig jaar was afgewezen, is dat nu toch goedgekeurd.

Het NOS Sportjournaal meldt vandaag dat zijn aanvraag voor een Nederlands paspoort is goedgekeurd.

De in Suriname geboren zwemmer had bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bezwaar aangetekend en kan nu mogelijk namens Nederland naar de Olympische Spelen in Parijs.

Bij het kwalificatie toernooi over twee maanden in Eindhoven kan hij zich definitief plaatsen meldt de NOS.