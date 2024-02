Man die zich voordeed als politieagent aangehouden

De 24-jarige Rohiet S. is vandaag in Suriname aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP). Tijdens de aanhouding in het ressort Lelydorp, zijn er wapens en politie-attributen in beslag genomen.

De verdachte deed zich voor als agent van de Surinaamse politie, of lid van het Regio Bijstand Team. In verschillende filmpjes is de verdachte in vol ornaat te zien, waaronder een shirt met politie opschrift, een koppel met bijbehorende attributen zoals handboei, vuistvuurwapen en reserve magazijn.

Na goed speurwerk van RBTP leden, in samenwerking met het Speciale Onderzoek Team (SOT) van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), werd de verdachte op zijn woonadres aangehouden.

Tijdens de aanhouding zijn vier vuistvuurwapens, een zwaar wapen, zwaailicht, twee shirts met politie opschrift, munitie en kogelwerende vesten aangetroffen. De verdachte is ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

De aangetroffen attributen en wapens zijn in beslag genomen. Onderzoek zal moeten uitwijzen of de verdachte betrokken was bij één of meerdere strafbare feiten. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.