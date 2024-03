Automobilist dood nadat voertuig op z’n kop in kanaal terechtkomt

Bij een verkeersongeval vanmorgen vroeg op de hoek van de Martin Luther Kingweg en de Tout Lui Fautkanaalweg in Suriname, is een automobilist om het leven gekomen.

De man is rond 06.45u door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en met zijn voertuig in het water terecht gekomen. De auto kwam daarbij op z’n kop in het kanaal terecht (foto onder).

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld om assistentie te verlenen. Nadat de bestuurder uit het water was gehaald door een voorbijganger, constateerde het personeel van een ingeschakelde ambulance dat hij geen teken van leven vertoonde.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om de auto uit het water te takelen. Nadat het voertuig aan wal was, bleek dat er geen andere inzittenden in zaten

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De Surinaamse politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.