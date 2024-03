Gouden Vioolspeld uitgereikt aan Helen Burleson Esajas

Op zondag 24 maart 2024 werd tijdens de jaarlijkse Dokter Sophie Redmond Lezing, georganiseerd door Stichting Between The Lines, de prestigieuze Gouden Vioolspeld uitgereikt aan mevrouw Helen Burleson Esajas.

De lezing, gehouden in Amsterdam, viert de erfenis van Dr. Sophie Redmond en erkent vrouwen die in haar geest anderen inspireren en dienen als rolmodellen vanwege hun buitengewone prestaties op maatschappelijk en/of cultureel gebied.

De toekenning van de Gouden Vioolspeld aan Helen Burleson Esajas benadrukt niet alleen haar individuele verdiensten, maar ook de voortdurende inspanningen van vrouwen om positieve verandering te bewerkstelligen in hun gemeenschappen en daarbuiten.

Mevrouw Burleson, die vaak wordt aangeduid als een “Bijlmerpionier”, heeft met haar toewijding aan onderwijs en gemeenschapsdienst een blijvende impact gehad op de levens van velen in Amsterdam Zuidoost. Haar betrokkenheid bij diverse initiatieven en haar voortdurende inzet om anderen te ondersteunen en te inspireren maken haar een waar rolmodel, in lijn met de geest van Dr. Sophie Redmond.

Een opmerkelijke verandering dit jaar is de keuze de stichting voor de spreker. In plaats van een ervaren spreker met een lange carrière, hebben we bewust gekozen voor een jonge keynote speaker aan het begin van haar carrière. Deze beslissing symboliseert onze toewijding aan overdracht en vernieuwing, en het belang van het betrekken van nieuwe generaties bij het voortzetten van de erfenis van Sophie Redmond.

Eileen Stornebrink die erkend wordt als een aanstormend talent in de architectuurwereld, en haar visie op het gebruik van biologisch afbreekbare materialen belooft een inspirerende bijdrage te zijn aan de bouwtechniek. Haar streven naar innovatie en haar inzet voor duurzaamheid weerspiegelen de geest van Dr. Sophie Redmond en haar nalatenschap van vooruitgang en dienstbaarheid aan de gemeenschap.