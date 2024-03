Advocaat Roethof 6 weken geschorst vanwege lekken informatie in lopend onderzoek

In de zaak waarbij de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, de toezichthouder op de advocatuur, advocaat Gerald Roethof beschuldigde van het ernstig schenden van de regels voor advocaten is bepaald dat Roethof voor zes weken wordt geschorst door de Raad van Discipline.

De Amsterdamse Orde van Advocaten had een klacht tegen Roethof ingediend vanwege een zaak in 2020. Toen werd een cliënt van Roethof aangehouden en werd in het huis van de verdachte een groot geldbedrag gevonden.

Volgens de Raad is vast komen te staan dat hij informatie heeft gelekt. Daarnaast wordt Roethof voor nog eens vier weken geschorst voor eerder vastgestelde tuchtrechtelijke overtredingen. Die schorsing was eerder voorwaardelijk opgelegd schrijft het Algemeen dagblad vandaag.

De 50-jarige advocaat heeft dertig dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de schorsing. ‘Een eventueel hoger beroep heeft schorsende werking; dat betekent dat de schorsing in dat geval nog niet ingaat’, aldus de Raad van Discipline.