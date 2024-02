Toezichthouder advocatuur verdenkt advocaat Gerald Roethof van lekken van informatie

In Amsterdam was er maandag een zitting van de Raad van Discipline, in het kader van een onderzoek naar de bekende advocaat Gerald Roethof.

Volgens de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, de toezichthouder op de advocatuur, zou Roethof de regels voor advocaten ernstig geschonden. De advocaat zou volgens de deken informatie uit een strafdossier hebben gelekt, terwijl hem en zijn cliënt beperkingen waren opgelegd.

Volgens het Algemeen Dagblad draait de zaak om een cliënt van Roethof die in de zomer van 2020 is aangehouden en waarbij een groot geldbedrag in contanten is gevonden bij een huiszoeking.

De cliënt van Roethof krijgt beperkingen opgelegd, wat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld. Dat geldt ook voor Roethof. Toch is informatie uit het lopende onderzoek naar buiten gekomen, schrijft de krant.

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten lichtte toe dat de verdenkingen zijn gerezen uit berichten die zijn verstuurd met de versleutelde berichtendienst Encrochat, schrijft Het Parool hierover.

Roethof ontkende tijdens de behandeling van het dekenbezwaar ten stelligste dat hij informatie heeft gelekt.