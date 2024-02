Politie: ‘Man in cel overleden door hartstilstand als gevolg van alcoholintoxicatie’

De politie in Suriname heeft vanmorgen laten weten dat de dronken man, die zondagochtend naar het politiebureau werd overgebracht ter ontnuchtering, vermoedelijk als gevolg van alcoholintoxicatie in een ontnuchteringscel is overleden aan een hartstilstand.

Eerder op de ochtend moest de politie omstreeks 09.00u naar een melding van vernieling op een woonadres aan de Fredericistraat. Ter plaatse verklaarde de aangever dat een zekere Cris de avond daarvoor op de openbare weg voor zijn woning lag.

Cris is het broertje van een man die bij hem op de bovenverdieping woonachtig is. Verder constateerde hij dat Cris onder invloed van alcohol verkeerde en hem daarom naar zijn garage bracht, zodat hij daar kon slapen.

De volgende ochtend ontdekte hij dat Cris zijn plantjes had vernield, dat hij helemaal niet bij zinnen was en vermoedelijk nog onder invloed van alcohol verkeerde. Ook ging hij tekeer tegen buurtbewoners die hem probeerden te kalmeren.

Ter voorkoming van verdere escalatie werd Cris naar het politiebureau overgebracht ter ontnuchtering en werd hij in een ontnuchteringscel geplaatst. Na enige tijd constateerden de wetsdienaren dat Cris geen teken van leven vertoonde.

Het verplegend personeel van een ingeschakelde ambulance constateerde bij aankomst dat de man geen teken van leven vertoonde. Volgens de arts die officieel de dood heeft vastgesteld, moet Cris P. vermoedelijk zijn overleden aan hartstilstand als gevolg van een alcoholintoxicatie.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd het lijk afgestaan aan de familie.