Braziliaanse man dood aangetroffen op boot

Een 51-jarige Braziliaanse man is zondagavond rond 23.00u dood aangetroffen op een Braziliaanse boot. Het vaartuig bevond zich bijkans één kilometer verwijderd van de aanmeersteiger van Leonsberg in Suriname.

Vernomen wordt dat de man genaamd Franca Camarao arbeider was en goederen moet in- en uitladen op de schoener.

Volgens een collega zou de man na het eten hebben geklaagd over pijn op de borst. Hij ging daarna even liggen en is niet meer wakker geworden. Zijn collega’s troffen hem in de avond levenloos aan.

De politie van Geyersvlijt werd ingeschakeld en ging voor onderzoek ter plaatse. De Surinaamse politie deed de Braziliaanse schoener aan met een politieboot.

Er werd geconstateerd dat er geen sprake is van enig misdrijf. Het lichaam van de Braziliaan is daarom na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan.