Bij aanrijding overleden fietser is 64-jarige man

De fietser die gisteravond bij de aanrijding aan de Coronastraat in Suriname kwam te overlijden, is de 64-jarige Henk M. Henk werd door een auto aangereden die door de 21-jarige T.G. werd bestuurd.

Zowel de automobilist als de fietser reden over de Coronastraat gaande richting de Copernicusstraat. Vernomen wordt dat de fietser ter hoogte van de Uranusstraat afsloeg terwijl de autobestuurder rechtdoor ging. Hierdoor ontstond een botsing met het noodlottig gevolg voor Henk.

De Surinaamse politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Een arts stelde de dood officieel vast. De autobestuurder die in het bezit van een geldig rijbewijs is, werd in belang van het onderzoek naar het bureau overgebracht ter voorgeleiding.

Het lichaam van Henk werd na het technisch onderzoek ter plaatse, naar het mortuarium afgevoerd. Beide rijtuigen zijn ter herkeuring naar de berging gesleept.

De zaak zal zoals gebruikelijk worden overgedragen aan Verkeerunit regio Paramaribo. De politie heeft de zaak in verder onderzoek.